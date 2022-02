Κίεβο επίθεση τώρα: Ρώσοι χτύπησαν κτίρια με πυραύλους -Διέλυσαν πολυκατοικία

Πολυκατοικία κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο του Κιέβου επλήγη από πύραυλο ή ρουκέτα των ρωσικών στρατευμάτων νωρίς το πρωί. Την ίδια στιγμή μαίνονται οι μάχες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας μεταξύ του στρατού και των Ρώσων εισβολέων. Βίντεο που κυκλοφόρησε από το λευκορωσικό μέσο ενημέρωσης Nexta, δείχνει τους εξωτερικούς τοίχους αρκετών διαμερισμάτων να έχουν καταρρεύσει και το εσωτερικό τους μαυρισμένο και χαλάσματα να κρέμονται.

Evacuation from residential block in Kyiv hit by incoming missile pic.twitter.com/bjvL182aGV

Η πολυκατοικία βρίσκεται στον αριθμό 6 της λεωφόρου Λομπανόφσκι στο Κίεβο μεταδίδουν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου της ουκρανικής προεδρίας καταγράφει την έκρηξη της οβίδας σε διαμέρισμα με χαλάσματα να εκτινάσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις και καπνό να γεμίζει το χώρο.

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.

Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0

— max seddon (@maxseddon) February 26, 2022