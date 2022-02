Ζελένσκι – Ντράγκι: Το ειρωνικό tweet του Ουκρανού προέδρου

Ειρωνική απάντηση στο σχόλιο που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ιταλός πρωθυπουργός για την αδυναμία να συνομιλήσει με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έδωσε μέσω Twitter ο Ουκρανός πρωθυπουργός. «Η χθεσινή μας σύνδεση, κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ήταν δραματική. Μας είπε ότι δεν έχει άλλο χρόνο, ότι η Ουκρανία δεν έχει άλλο χρόνο, ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι ο στόχος της ρωσικής εισβολής. Είχαμε συμφωνήσει να ξαναμιλήσουμε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν μπόρεσε να είναι διαθέσιμος», τόνισε ο Μάριο Ντράγκι ενώπιον της ιταλικής βουλής.

«Σήμερα στις 10:30 στις εισόδους στις πόλεις Τσερνίχιβ, Χοστόμελ και Μελιτόπολη σημειώθηκαν σφοδρές μάχες. Άνθρωποι πέθαναν. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να αλλάξω το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσω με τον Μάριο Ντράγκι μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να αγωνίζεται για τον λαό της» απάντησε, ενοχλημένος από τον Ιταλό πρωθυπουργό, ο Ζελένσκι.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022