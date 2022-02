Viral – πόλεμος στην Ουκρανία: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του ζευγαριού

Ενα ερωτευμένο ζευγάρι είναι τυλιγμένο με τις σημαίες των δύο χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο. Εκείνος κρατάει την σημαία της Ουκρανίας, εκείνη της Ρωσίας. Η φωτογραφία του άνδρα και της γυναίκας έκανε χθες τον γύρο του διαδικτύου και πολύ πιθανό να την είδες κι εσύ στα social media. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναδημοσίευσαν την φωτογραφία του ζευγαριού, που έγινε σύμβολο κατά του πολέμου. Ποια όμως είναι η αληθινή ιστορία πίσω από αυτή την τρυφερή viral φωτογραφία;

Poignant: A man draped in the Ukrainian flag embraces a woman wearing the Russian flag. Let us hope love, peace & co-existence triumph over war & conflict. pic.twitter.com/WTwSOBgIFK

