Ρώσοι άντε γ@@@@@τε»: Τα τελευταία λόγια στρατιωτών πριν τους σκοτώσουν

Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες από τον πόλεμο της Ουκρανίας, με στρατιώτες της χώρας να έρχονται αντιμέτωποι με πολεμικό πλοίο και να μη χάνουν το κουράγιο τους ούτε μπροστά στο κατώφλι του θανάτου.

Σε νησάκι της Μαύρης Θάλασσας, στo Φιδονήσι όπως είναι γνωστό στα ελληνικά, πολεμική φρεγάτα βρέθηκε αντιμέτωπη με 13 Ουκρανούς στρατιώτες και φυσικά δεν είχαν την παραμικρή τύχη απέναντι στα όπλα της «αρκούδας».

Το πλοίο προσέγγισε το νησί και σύμφωνα με το CNN, φώναξε από τα μεγάφωνα «Αυτό είναι πολεμικό πλοίο της Ρωσίας. Προτείνουμε να παραδώσετε τα όπλα σας και να αποφύγουμε μια αχρείαστη αιματοχυσία, αλλιώς θα σας βομβαρδίσουμε».

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"

Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC

