Ρωσικό τανκ πατάει αυτοκίνητο: Το απίστευτο βίντεο από την Ουκρανία

Οι δραματικές στιγμές που βιώνουν οι Ουκρανοί τα τελευταία 24ωρα, μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τους, αποτυπώνονται σε βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που φαίνεται να καταγράφει μέσα από το παράθυρό του ένας πολίτης, το οποίο δείχνει από μακριά ένα όχημα να κινείται στον δρόμο όταν ένα τεθωρακισμένο περνάει κυριολεκτικά από πάνω του.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus

— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022