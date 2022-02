Ουκρανία πόλεμος: Βίντεο «γροθιά στο στομάχι» με παιδάκι να κλαίει, μετά την ρωσική εισβολή

Θλιβερές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες από την Ουκρανία, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πολλοί κάτοικοι σε Κίεβο και Μαριούπολη προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα με κάθε μέσο. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας όπου χιλιάδες αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές στην ουκρανική πρωτεύουσα, την επομένη μετά την εντολή Πούτιν για την εισβολή. Οι εικόνες που αποτελούν «γροθιά στο στομάχι» ωστόσο είναι αυτές στις οποίες πρωταγωνιστούν μικρά παιδιά. Ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι από το πρακτορείο Bloomberg το οποίο δείχνει ένα παιδάκι με δάκρυα στα μάτια να λέει πως «δεν θέλει να πεθάνει». «Εύχομαι να τελειώσουν όλα το συντομότερο δυνατό», προσθέτει με τρεμάμενη φωνή.

Την ίδια ώρα, σε ένα ακόμη βίντεο από τη Μαριούπολη μία γυναίκα βρίσκεται σε πλήρη απόγνωση. «Πού να πάω; Πείτε μου, πού να τρέξω», ακούγεται να λέει, την ώρα που οι Ρώσοι συνεχίζουν την εισβολή τους.

"Where do I go? Tell me please. Where will I run?"

People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. pic.twitter.com/FgMy5iaqu7

— DW News (@dwnews) February 25, 2022