Διευθύντρια Κρατικού Θεάτρου Μόσχας: Παραιτήθηκε η Ελένα Κοβάλσκαγια

Την παραίτησή της υπέβαλε η διευθύντρια του Κρατικού Θεάτρου της Μόσχας, Ελένα Κοβάλσκαγια, με ευθείες βολές εναντίον του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ελένα Κοβάλσκαγια αναφέρει χαρακτηριστικά πως είναι αδύνατον να συνεχίζει να δουλεύει για έναν δολοφόνο και να παίρνει μισθό από αυτόν. “Φίλοι μου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παραιτούμαι”, έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook. Και πρόσθεσε: “Δεν μπορείς να δουλεύεις για έναν δολοφόνο και να πληρώνεσαι από αυτόν. Θα ολοκληρώσω τα έργα μου – αυτά που έχω ξεκινήσει – σε εθελοντική βάση”.

"It’s impossible to work for a murderer & collect a salary from him": Elena Kovalskaya, Moscow’s Vsevolod Meyerhold State Theater n Cultural Center head resigns in protest against the invasion of #Ukraine.

Russian Govt says negative comments will be considered “treason.” pic.twitter.com/boNedwAUFr

— Mirror Now (@MirrorNow) February 25, 2022