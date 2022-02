Διάγγελμα Πούτιν για Ουκρανία: Τα ψέματα του προέδρου πριν τη ρωσική εισβολή

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να είχε προηχογραφήσει το βίντεο όπου κηρύσσει την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ. Η ρωσική εφημερίδα «Novaya Gazeta» κάνει την διαπίστωση ότι, τα μεταδεδομένα από το μαγνητοσκοπημένο υλικό που ανέβηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, δημιουργήθηκαν στις 7 το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου, σχεδόν τρεις ημέρες προτού ο Πούτιν ανακοινώσει την έναρξη της στρατιωτικής του επιχείρησης (σήμερα το πρωί).

Στην προηχογράφηση της έναρξης του πολέμου συνηγορούν και άλλα στοιχεία όπως, τα ρούχα με τα οποία εμφανίστηκε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου τη Δευτέρα και σήμερα. Τη στιγμή που ανακοίνωσε την αναγνώριση των αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία – Ντονέτσκ και Λουχάνσκ – τη Δευτέρα και σήμερα- κηρύσσοντας την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοράει την ίδια γραβάτα, το ίδιο κοστούμι και κάθεται στο ίδιο γραφείο.

