Τιμή βενζίνης Ουκρανία: Πού έφτασε το λίτρο, χάος στα πρατήρια

Στιγμές αλλοφροσύνης διαδραματίζονται στην εμπόλεμη Ουκρανία με τους πολίτες να αναζητούν εν μέσω σύρραξης είδη πρώτης ανάγκης. Μεταξύ άλλων, οι τιμές των καυσίμων στη χώρα θυμίζουν κάτι από…μαύρη αγορά. Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται από το πρωί στα βενζινάδικα της Ουκρανίας. Οι οδηγοί περιμένουν για ώρες προκειμένου να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους και να κινηθούν στα νοτιότερα τμήματα ή ακόμη και σε γειτονικές χώρες προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες των βομβαρδισμών.

https://twitter.com/ANKITPA67027595/status/1496819748612370432

🇺🇦⚡Mi-8 Air Force of #Ukraine delivers the wounded to the military hospital in #Odessa pic.twitter.com/pI2QgMQaT0

— Ali Özkök (@Ozkok_A) February 24, 2022