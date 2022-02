Πόλεμος Ουκρανία τώρα: Στρατιωτικά οχήματα στο Κίεβο

Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει την κατάρριψη δύο ελικοπτέρων της Μόσχας. Το βίντεο, όπως αναφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις τραβήχτηκε από την περιφέρεια Γκοστομέλ, στην περιφέρεια του Κίεβου. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να έχουν πάρει τον έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου Αντόνου στην Γκοστομέλ, ενώ οι μάχες είναι σφοδρές.

Aerial attack in Gostomel, Ukraine, as Russia tries to capture an airport near Kyiv. pic.twitter.com/KYgWpVC0F1

— Alex Salvi (@alexsalvinews) February 24, 2022