Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία τώρα: Ουκρανοί συρρέουν στα σύνορα

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι είναι έτοιμη να δεχθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα συρρεύσουν από τη γειτονική Ουκρανία.

#Ukraine 🇺🇦: Russian forces are moving out of occupied #Crimea into the #Kherson region.

A video of a Ukrainian soldier after the shelling appeared on social networks Mom, Dad, I love you."

«Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει από κοινού τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, επομένως συγκάλεσα σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας. Αποφασίστηκε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε η Σάντου.

Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια και την υποστήριξή μας, σημείωσε. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και την Μολδαβία, σύμφωνα με ειδησεογραφικούς ιστοτόπους της χώρας. Μάλιστα χώρες της κεντρικής Ευρώπης καταδίκασαν σήμερα την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με την Πολωνία να ζητά τις «σφοδρότερες δυνατές κυρώσεις» κατά της Ρωσίας και τον Τσέχο υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για «βάρβαρη ενέργεια επιθετικότητας». Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τους χώρες του ΝΑΤΟ που μοιράζονται σύνορα με την Ουκρανία εκτός της Τσεχίας και της Βουλγαρίας, έχουν επίσης ξεκινήσει προετοιμασίες για να υποδεχθούν πιθανόν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία.

Οι επιθέσεις της Ρωσία από τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας, έχουν προκαλέσει ήδη τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Οι πληροφορίες για συγκεκριμένο αριθμό νεκρών, είναι ακόμα συγκεχυμένες. Το πρωί ρωσική αεροπορική επιδρομή, έπληξε την κατοικημένη περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επίθεση ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει νεκρό ένα ποδηλάτη στην πόλη Ουμάν της κεντρικής Ουκρανίας.

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 24, 2022