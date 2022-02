Εκρήξεις στο Κίεβο: Η στιγμή που δημοσιογράφος φοράει το γιλέκο

Την στιγμή που δημοσιογράφος του CNN στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούει τις πρώτες εκρήξεις και φοράει το γιλέκο και το κράνος του, κατέγραψε κάμερα. «Μόλις άκουσα ένα μεγάλο μπαμ ακριβώς εδώ πίσω μου. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο» ακούγεται να λέει ο Μάθιου Τσανς, διεθνής ανταποκριτής για το τηλεοπτικό δίκτυο, στη ζωντανή μετάδοση από την πόλη του Κιέβου, προσθέτοντας στη συνέχεια πως ακολούθησαν 7-8 εκρήξεις.

Ο δημοσιογράφος, τρομαγμένος σπεύδει να φορέσει το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και το κράνος του ενώ συνέχιζε να κάνει ρεπορτάζ από ένα μπαλκόνι στην ουκρανική πρωτεύουσα. «Γίνονται μεγάλες εκρήξεις. Δεν μπορώ να τις δω ή να εξηγήσω τι είναι. Αλλά θα σας πω ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τις ουκρανικές αρχές πως ενδέχεται να υπάρξουν αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει τώρα, αλλά είναι μια αξιοσημείωτη σύμπτωση που οι εκρήξεις έρχονται μόλις λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα του Πούτιν» εξήγησε ο δημοσιογράφος.

CNN's Matthew Chance in Kyiv: "I just heard a big bang right here behind me." Here's the video of the moment pic.twitter.com/prYeVlDvkn

— Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022