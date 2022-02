Ζιτσένκο – Πούτιν: “Ελπίζω να πεθάνεις με τον χειρότερο τρόπο, κάθαρμα”

Επίθεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, έπειτα από την έναρξη του πολέμου στη χώρα του από τη Ρωσία. Ο 25χρονος άσος των “πολιτών” χρησιμοποίησε πολύ σκληρά λόγια στα social media απευθυνόμενος προς τον Ρώσο πρόεδρο, με το Instagram να του κατεβάζει την ανάρτηση. “Δεν μπορώ να μείνω να κοιτάζω όσα γίνονται δίχως να μιλάω, τη στιγμή που όλος ο πολιτισμένος κόσμος ενδιαφέρεται για την πατρίδα μου” ανέφερε ο Ζιντσένκο που στο ποστάρισμά του είχε βάλει μια φωτογραφία του Πούτιν και έγραφε: “Ελπίζω να πεθάνεις με τον χειρότερο τρόπο, κάθαρμα”.

Oleksandr Zinchenko on IG:

"I hope you die the most painful suffering death, creature". pic.twitter.com/lt7tmWhkHo

— Football Factly (@FootballFactly) February 24, 2022