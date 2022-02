Μπλίνκεν – Λαβρόφ συνάντηση: Ακυρώθηκε το ραντεβού

Ο Άντονι Μπλίνκεν ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σεργκέι Λαβρόφ! Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη (24/2) όπως ήταν προγραμματισμένο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα ως ανεξαρτήτων κρατών των δύο αποσχισθεισών αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία. «Τώρα που βλέπουμε ότι η εισβολή άρχισε και ότι η Ρωσία απέρριψε καθαρά τη διπλωματία, δεν έχει κανένα νόημα μια συνάντηση σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ουκρανό ΥΠΕΞ, τον Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως προκάλυψη ενώ την ίδια στιγμή ταχύνει το βήμα της στον δρόμο της σύγκρουσης και του πολέμου», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δήλωσε πάντως διατεθειμένος να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες «αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει επαληθεύσιμα μέτρα για να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα (…) πως μιλάει σοβαρά όταν αναφέρεται σε αποκλιμάκωση και εξεύρεση διπλωματικής λύσης». «Αν η Μόσχα αλλάξει συμπεριφορά, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω», πρόσθεσε. Όμως η Ρωσία «πρέπει να δείξει ότι μιλάει σοβαρά. Οι τελευταίες 24 ώρες έδειξαν το ακριβώς αντίθετο», επέμεινε.

