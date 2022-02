Βρετανός δημοσιογράφος – viral: Καλύπτει την ουκρανική κρίση σε έξι γλώσσες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα τελευταία 24ωρα τα ρεπορτάζ ενός 41χρονου δημοσιογράφου, ανταποκριτή του Associated Press, ο οποίος αυτήν την περίοδο καλύπτει την ουκρανική κρίση, ζωντανά από το Κίεβο. Ο λόγος για τον Philip Crowther που χθες Δευτέρα (21/2) ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο με αποσπάσματα από τις ζωντανές συνδέσεις του με έξι διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο 41χρονος δημοσιογράφος ανέλυσε τις εξελίξεις στα αγγλικά, τα λουξεμβουργιανά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτηση του Philip Crowther έγινε viral με χιλιάδες likes στο twitter και κοινοποιήσεις. Πληροφοριακά, ο Crowther γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο από Βρετανό πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Ζει στην Ουάσινγκτον και ειδικεύεται στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ, ενώ έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου ως ανταποκριτής για διάφορα μέσα.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

