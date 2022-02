Ανεξαρτησία Ντονμπάς – Ντονέτσκ: Η Ρωσία έστειλε τανκς στην Ουκρανία, κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ

Νέος κίνδυνος ανάφλεξης στην Ουκρανία μετά την αποφαση Πούτιν να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες τις δύο αποσχισθείσες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Μόλις μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση περί πρώτης συμφωνίας για Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν, με τη Μόσχα, βέβαια, λίγο αργότερα να υποστηρίζει ότι είναι πρόωρο κάτι τέτοιο και ότι το πιθανότερο είναι οι δυο ηγέτες να μιλήσουν στο τηλέφωνο, ο Ρώσος πρόεδρος αιφνιδίασε, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις της Δύσης. Μάλιστα, ο Πούτιν δεν έμεινε εκεί, αλλά διέταξε τον ρωσικό στρατό να διεξάγει άμεσα «στρατιωτική επιχείρηση» στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας μια στρατιωτική επιχείριση την οποία βάφτισε ειρηνευτική.

Και είναι πιθανό, ήδη κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας διεθνή ΜΜΕ μετέδιδαν ότι ρωσικά άρματα μάχης κινούνται προς το Ντονέτσκ. Συγκεκριμένα, ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως είδε ίλες στρατιωτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, να κινούνται τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε δρόμους λίγο έξω από τη Ντανιέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας της ανατολικής Ουκρανίας, μερικές ώρες μετά την αναγνώρισή της, όπως και αυτής του Λουγκάνσκ, ως ανεξάρτητων κρατών από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βίντεο του «Guardian» δείχνει στρατιωτικά οχήματα να κινούνται στην περιοχή

Από τη μεριά του, ο Guardian μετέδωσε βίντεο που κυκλοφόρησε στην Ουκρανία και φέρεται να δείχνει στρατιωτικά οχήματα να κινούνται κατά μήκος δρόμου στην περιοχή. Πάντως, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί εάν τα εν λόγω στρατεύματα ανήκαν στον τακτικό ρωσικό στρατό ή στις φιλορωσικές αυτονομιστικές μονάδες.

Εκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, συγκλήθηκε εκτάκτως συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έπειτα από αίτημα κρατών-μελών της Δύσης, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία. Από τη μεριά του, μάλιστα ο ΟΗΕ εξέφρασε φόβους για μία μεγαλύτερη σύρραξη, μετά την κίνηση Πούτιν να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητα τα εδάφη στο Ντονμπάς, χαρακτηρίζοντας κρίσιμες τις επόμενες ώρες. Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις, Ρόουζμερι Ντικάρλο, εξέφρασε τη «λύπη» του Οργανισμού για την απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αποσχισθεισών Λαϊκών Δημοκρατιών της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές και τη «διαταγή να αναπτυχθούν ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία».

«Οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες. Ο κίνδυνος μείζονος σύρραξης είναι πραγματικός και πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία», πρόσθεσε κατά την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ουκρανική κρίση, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος κυρίως δυτικών κρατών-μελών του. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, καθώς και των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, πρόσθεσε η κυρία Ντικάρλο.

Η αναγνώριση Πούτιν των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ανεξάρτητα κράτη

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε διάγγελμά του αναγνώρισε την ανεξαρτησία των φιλορωσικών αυτονομιστικών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Η Ρωσία θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την ουκρανική κρίση. Η απόφαση θα ληφθεί αμέσως. «Το βρίσκω αναγκαίο να πάρω μια απόφαση που έπρεπε να είχα πάρει νωρίτερα, να αναγνωρίσω αμέσως την ανεξαρτησία των αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος είπε ότι θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να στηρίξει την απόφαση αυτή, και κατήγγειλε πως τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε γενοκτονία. «Κρίνω απαραίτητο να λάβω αυτήν την απόφαση, που ήταν ώριμη εδώ και καιρό: Να αναγνωρίσω αμέσως την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», είπε. Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους είπε ότι είναι βέβαιος πως έχει τη στήριξη των Ρώσων πολιτών για την απόφασή του.

Υποστήριξε πως η όλη κατάσταση αποτελεί μια κάλυψη για την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η ένταξη, μάλιστα, της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί μια άμεση απειλή στην ασφάλεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ίδιο. Την ίδια ώρα, είπε πως τα κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ισοδυναμούν με στρατιωτικές βάσεις.

Ο Πούτιν είχε ενημερώσει Μακρόν και Σολτς

Το Κρεμλίνο έκανε γνωστό νωρίτερα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κίνησή του αυτή είχε ενημερώσει τον προέδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επισύρει τις συνέπειες των κυρώσεων από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως έχουν προαναγγείλει.

Ζελένσκι: «Να δούμε τώρα ποιος είναι αληθινός φίλος μας -Δεν χαρίζουμε τίποτα σε κανέναν»

Στο διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Ουκρανίας. Κατηγόρησε παράλληλα τη Ρωσία ότι κατέστρεψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες και απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις, τονίζοντας πάντως ότι η Ουκρανία συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στην ειρήνη και τη διπλωματία. «Η Ουκρανία θεωρεί τις τελευταίες ενέργειες της Ρωσίας παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας», τόνισε ο κ. Ζελένσκι και πρόσθεσε πως οι Ουκρανοί βρίσκονται «στα εδάφη τους», δεν φοβούνται τίποτα και κανέναν και δεν θα εκχωρήσουν «ούτε σπιθαμή γης της χώρας» σε κανέναν.

«Είμαστε στη γη μας, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν, δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν και δεν θα χαρίσουμε τίποτα σε κανέναν. Και είμαστε βέβαιοι για αυτό», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι αναμένει από τους δυτικούς συμμάχους «ξεκάθαρη» και «αποτελεσματική» υποστήριξη της χώρας του απέναντι στη Ρωσία μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα των αυτοανακηρυγμένων λαϊκών δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία.

«Αναμένουμε από τους εταίρους μας βήματα ξεκάθαρης και αποτελεσματικής υποστήριξης», τόνισε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς. «Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τώρα ποιος είναι αληθινός φίλος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Μπάιντεν-Μακρόν-Σολτς διαμηνύουν: «Η πρόκληση Πούτιν στην Ανατολική Ουκρανία δεν θα μείνει αναπάντητη»

Από τη μεριά τους, οι ηγέτες ΗΠΑ, Γαλλίας και Γερμανίας, Τζο Μπάιντεν, Εμανουέλ Μακρόν και Ολαφ Σολτς, με κοινή τους δήλωση διαμήνυσαν ότι δεν θα μείνει αναπάντητη η πρόκληση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ανατολική Ουκρανία. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν πως πρέπει να απαντήσουν στην απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς. Aπέφυγε να διευκρινίσει τι είδους κυρώσεις σκοπεύει να επιβάλει η Δύση στη Ρωσία. Διευκρίνισε ότι ο κ. Σολτς είχε συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να μη χαλαρώσουν τη δέσμευσή τους σε ό,τι αφορά στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, υπογράμμισε.

Καταδικάζει η ΕΕ την απόφαση Πούτιν και προαναγγέλλει αντίδραση

Επίσης, η ΕΕ απειλεί τη Ρωσία με σοβαρές κυρώσεις μετά το διάγγελμα Πούτιν, με το οποίο ανακοίνωσε την αναγνώριση της αυτονομίας περιοχών της Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της τόνισε πως η κίνηση Πούτιν συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Η αναγνώριση των δύο αυτονομιστικών εδαφών στο #Ukraine αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών #Minsk. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία», προανήγγειλε η Ντερ Λάιεν. Αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση με tweet στα social media.

«Η αναγνώριση των δύο αυτονομιστικών εδαφών στο #Ukraine αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών #Minsk Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη» έγραψε, κάνοντας μνεία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βρετανία: «Ο Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας»

Παράλληλα, σημαντικό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποία θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Βρετανία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί σε συνεδρίαση στενού κλιμακίου του υπουργικού του συμβουλίου αφιερωμένη στην κρίση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να εγκριθεί η επιβολή «μεγάλου πακέτου κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τζόνσον: Θρασεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε πως η απόφαση του Πούτιν αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια θρασεία παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας». Επίσης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «κακό οιωνό» και ένα «σκοτεινό σημάδι» πως τα πράγματα κινούνται προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Στόλτενμπεργκ: Καταδικάζω την αναγνώριση Ντονέτσκ και Λουχάνσκ από τη Ρωσία

Σε καταδίκη της απόφασης Πούτιν για αναγνώριση της ανεξαρτησίας Ντονέτσκ/Λουχάνσκ στην Ουκρανία προχώρησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, λίγη ώρα μετά το διάγγελμα Πούτιν. Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να επεκτείνει την αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Σε δήλωσή του, ο Γ. Στόλτενμπεργκ τονίζει ότι αυτό υπονομεύει περαιτέρω την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διαβρώνει τις προσπάθειες για επίλυση της σύγκρουσης και παραβιάζει τις Συμφωνίες του Μινσκ, στις οποίες η Ρωσία είναι μέρος.

Το ΝΑΤΟ υπενθυμίζει ότι το 2015 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο συμμετέχει η Ρωσία, επιβεβαίωσε τον πλήρη σεβασμό του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και σημειώνει ότι το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι μέρος της Ουκρανίας. «Η Μόσχα συνεχίζει να τροφοδοτεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στους αυτονομιστές. Προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για να εισβάλει για άλλη μια φορά στην Ουκρανία», αναφέρει στη δήλωσή του ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι Σύμμαχοι παροτρύνουν τη Ρωσία, με τον πιο έντονο τρόπο, να επιλέξει τον δρόμο της διπλωματίας και να ανατρέψει αμέσως τη μαζική στρατιωτική της συσσώρευση εντός και γύρω από την Ουκρανία και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία, σύμφωνα με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και δεσμεύσεις», καταλήγει η δήλωση.

«Καταδικάζω την αναγνώριση εκ μέρους της Ρωσίας του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην Ουκρανία. Υπονομεύει τις προσπάθειες για επίλυση της κρίσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Καλούμε τη Μόσχα να σταματήσει να τροφοδοτεί την κρίση και να επιλέξει τη διπλωματία», ήταν η δήλωση του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Τι σημαίνει η απόφαση Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αυτονομιστών

Το πρακτορείο Reuters σε ανάλυσή του εξηγεί τι σημαίνει η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ποιες είναι οι αποσχισθείσες περιοχές;

Οι ελεγχόμενες από φιλορώσους αυτονομιστές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ -γνωστές συνολικά ως Ντονμπάς- αποσχίστηκαν από τη διοίκηση της ουκρανικής κυβέρνησης το 2014 και αυτοανακηρύχθηκαν ανεξάρτητες «Λαϊκές Δημοκρατίες», μέχρι σήμερα μη αναγνωρισμένες από άλλη χώρα. Έκτοτε, η Ουκρανία αναφέρει ότι περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις στις δύο περιοχές. Η Ρωσία αρνείται ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη σύρραξη, αλλά φέρεται να στήριξε τους αυτονομιστές με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με κρυφή στρατιωτική υποστήριξη, οικονομική βοήθεια, προμήθεια εμβολίων κατά της Covid-19 και έκδοση ρωσικών διαβατηρίων για τους περίπου 800.000 κατοίκους. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατηγορηματικά μέχρι σήμερα ότι σχεδιάζει εισβολή στην Ουκρανία.

Τι σημαίνει η αναγνώριση από τη Ρωσία;

Για πρώτη φορά η Ρωσία δηλώνει ότι δεν θεωρεί το Ντονμπάς τμήμα της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου ανοίγει για τη Μόσχα ο δρόμος να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στις αποσχισθείσες περιοχές, επικαλούμενη το επιχείρημα ότι παρεμβαίνει ως σύμμαχος για να τις προστατεύσει απέναντι στην Ουκρανία. Ο Ρώσος βουλευτής Αλεξάντερ Μποροντάι είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο πρακτορείο Reuters ότι οι αυτονομιστές θα μπορούσαν στη συνέχεια να στραφούν στη Ρωσία για να τους βοηθήσει να πάρουν τον έλεγχο περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. Κάτι τέτοιο, φυσικά, θα οδηγούσε σε ανοικτή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τι μέλλει γενέσθαι με την ειρηνευτική διαδικασία του Μινσκ;

Η αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των αυτοαποκαλούμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ» ουσιαστικά βάζει τέλος στις συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες, αν και δεν είχαν εφαρμοστεί, αντιμετωπίζονταν από όλες τις πλευρές (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) ως η καλύτερη ευκαιρία για την επίλυση της κρίσης. Οι συμφωνίες προέβλεπαν μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τις δύο συγκεκριμένες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Πώς θα αντιδράσει η Δύση;

Εδώ και μήνες οι χώρες της Δύσης προειδοποιούσαν τη Μόσχα ότι οποιαδήποτε εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας θα επέφερε μία ισχυρή απάντηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρών οικονομικών κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αναγνώριση «θα υπονόμευε περαιτέρω την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έθετε υπό περαιτέρω αμφισβήτηση τη δέσμευση της Ρωσίας ότι θα εξακολουθήσει να εμπλέκεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής επίλυσης αυτής της κρίσης». Είπε ακόμη ότι θα απαιτούσε μία «άμεση και ισχυρή» απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της.

Έχει αναγνωρίσει η Ρωσία άλλες αποσχισθείσες περιοχές στο παρελθόν;

Ναι, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, δύο περιοχών που αποσχίσθηκαν από τη Γεωργία, μετά τον πόλεμο του 2008. Τους παρείχε εκτεταμένη δημοσιονομική υποστήριξη, έδωσε ρωσική υπηκοότητα στους κατοίκους και εγκατέστησε χιλιάδες στρατιώτες σε αυτά τα εδάφη.

Ποια είναι τα «υπέρ» και τα «κατά» για τη Μόσχα;

Στην περίπτωση της Γεωργίας, η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας για να δικαιολογήσει μία απεριόριστη στρατιωτική παρουσία στη γειτονική πρώην σοβιετική δημοκρατία, σε μια προσπάθεια να ματαιώσει τις φιλοδοξίες της Γεωργίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αμφισβητώντας τον πλήρη έλεγχο των εδαφών της. Κάτι ανάλογο φιλοδοξεί να κάνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Στον αντίποδα, η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις και τη διεθνή καταδίκη για την εγκατάλειψη της διαδικασίας του Μινσκ, αφότου επί μεγάλο χρονικό διάστημα διακήρυσσε ότι ήταν δεσμευμένη σε αυτήν. Παράλληλα, η Ρωσία θα φέρεται υπεύθυνη για δύο περιοχές που έχουν καταστραφεί από έναν οκταετή πόλεμο και χρειάζονται τεράστια οικονομική βοήθεια.