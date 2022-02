Βασίλισσα Ελισάβετ κορονοϊός: Μεγάλη ανησυχία για την υγεία της

Η βασίλισσα «υποδέχτηκε» μέσω βιντεοδιάσκεψης τους νέους πρεσβευτές της Εσθονίας και της Ισπανίας. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι δέχτηκε τον απερχόμενο και τον νέο Γραμματέα Αμυντικών Υπηρεσιών στο Κάστρο του Γουίνδσορ. «Ω, εδώ είμαι» είπε αυτοσαρκαζόμενη, στηριγμένη σε ένα μπαστούνι, την ώρα που οι δύο γραμματείς έμπαιναν στην αίθουσα, σύμφωνα με το βίντεο της συνάντησης. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται, απάντησε: «Όπως βλέπετε, δεν μπορώ να κινηθώ» και έδειξε τα πόδια της, προτού να κάνει ένα συρτό βήμα και να τους χαιρετίσει δια χειραψίας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν είχαν κάνει κανένα σχόλιο. Μια πηγή των Ανακτόρων είπε ότι η βασίλισσα αισθάνεται κάπως πιασμένη, αλλά δεν έχει τραυματιστεί, ούτε είναι αδιάθετη. Η υγεία της Ελισάβετ, της γηραιότερης εν ενεργεία μονάρχη του κόσμου, βρίσκεται στο επίκεντρο αφότου αναγκάστηκε να παραμείνει για ένα βράδυ σε νοσοκομείο, τον περασμένο Οκτώβριο και οι γιατροί της συνέστησαν να ξεκουραστεί.

🤝Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace. pic.twitter.com/0Jvlm9Rftn

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 15, 2022