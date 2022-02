Σκύλοι ρομπότ: Μοιάζει με σκηνικό σε ταινία επιστημονικής φαντασίας

Μοιάζει με σκηνικό σε ταινία επιστημονικής φαντασίας: ρομπότ – σκύλοι περιπολούν στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού για να εντοπίσουν απειλές και πιθανούς εισβολείς. Όμως οι εικόνες είναι πραγματικές. Τις δημοσίευσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη θέσει υπό δοκιμή τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Στην ανακοίνωσή τους, μάλιστα, οι αξιωματούχοι των συνοριακών ελέγχων επαινούν τις δυνατότητες των ρομπότ χαρακτηρίζοντάς τα ως «πολλαπλασιαστές δύναμης» και σημειώνοντας ότι κάποια μέρα τα σκυλιά, επίσημα γνωστά ως Αυτοματοποιημένα Οχήματα Επίγειας Επιτήρησης, θα μπορούσαν να γίνουν «ο καλύτερος φίλος ενός πράκτορα ή συνοριακού φύλακα».

The photos look like a scene out of science fiction: Robot dogs patrolling the US-Mexico border, climbing over harsh terrain to search for threats and contraband. But these images are real https://t.co/mdoKJ82MEM

— CNN (@CNN) February 19, 2022