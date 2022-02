Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία: Τρόμος για λουόμενους στο Μαϊάμι

Ελικόπτερο με τρεις επιβάτες κατέπεσε σε παραλία του Μαϊάμι, μόλις λίγα μέτρα από τους λουόμενους, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία της πόλης. Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο σε «σταθερή κατάσταση». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Miami Beach Police, ο τρίτος επιβάτης δεν τραυματίστηκε. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, προς το παρόν δεν γνωρίζουν ποιος από όλους ήταν ο πιλότος. Για οδυνηρή εμπειρία μίλησε ο Σον Άνταμς που μαζί με τη σύζυγό του είχαν έρθει από το Λας Βέγκας για διακοπές και εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στην παραλία. Ο Άνταμς που είναι ο ίδιος μηχανικός αεροσκαφών είπε σε τοπικό μέσο πως το ελικόπτερο «πήγε μπρος-πίσω στα βαθιά νερά αρκετές φορές». Μετά την πτώση του, άρχισε να αναποδογυρίζει και «όλη η παραλία έτρεξε προς τα εκεί».

«Είναι από τα πράγματα που δεν θες να δεις ποτέ ούτε να μιλάς γι’αυτά. Ήταν μόλις 45 μέτρα από την παραλία, δίπλα σε όλους μας. Ήταν τρελό που δεν τραυματίστηκε κανείς» αναφέρει ο ίδιος. Οι αρχές απομάκρυναν τους ανθρώπους και απέκλεισαν την παραλία. Προς το παρόν, άγνωστο παραμένει τι προκάλεσε το ατύχημα. Η αρμόδια υπηρεσία διερευνά το συμβάν.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

