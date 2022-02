Τσιμίκας – Μανέ φιλί: Viral στιγμιότυπο στο Λίβερπουλ – Νόριτς

Βασικός ξεκίνησε από τον Γιούργκεν Κλοπ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος είχε για ακόμη μία φορά μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι της, ολοκληρώνοντας το 90λεπτο με πάρα πολύ καλή στατιστική. Μάλιστα, λίγο έλειψε να πετύχει και το πρώτο του γκολ.

Εκτός από τη γενική του παρουσία αυτά που ξεχώρισαν στο χορτάρι για τον Τσιμίκα ήταν δύο, και δεν είναι άλλα από την τρομερή κεφαλιά με την οποία τροφοδότησε τον Μανέ μετά την τρομερή μπαλιά του Τζόρνταν Χέντερσον στη φάση του από όλες τις απόψεις εκπληκτικού 1-1 κόντρα στη Νόριτς, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να χαρεί την στιγμή με τον συμπαίκτη του, φιλώντας τον στον λαιμό.

𝐔𝐧𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞.

Super Sadio with a brilliant bicycle kick to get us back in the game 😍 #LIVNOR pic.twitter.com/wGG0EhRXuW

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022