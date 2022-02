Οκαγκμπάρε ντόπινγκ: Τελειώνει την καριέρα της μετά τον αποκλεισμό σοκ

Η καριέρα της Μπλέσινγκ Οκακμπάρε τελειώνει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Η «χρυσή» ολυμπιονίκης στο μήκος το 2008, αλλά και εκ των κορυφαίων σπρίντερ των 100 μέτρων την τελευταία δεκαετία, τιμωρήθηκε με δέκα χρόνια αποκλεισμό από την ενεργό δράση! Η Νιγηριανή εδώ και μήνες ήταν υπό έρευνα, με το θετικό της δείγμα να έχει εντοπιστεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και συγκεκριμένα σε έλεγχο στην Σλοβακία.

Ακολούθησε έρευνα όπου βρέθηκαν συνομιλίες με άνθρωπο που την προμήθευε τις απαγορευμένες ουσίες, με την Moνάδα Ακεραιότητας Στίβου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να αποφασίζει να την τιμωρήσει με 10ετη αποκλεισμό.

Nigerian sprinter Blessing Okagbare banned for 10 Years.

Five years for the banned substance found in her system and another five for failing to corporate with investigations.

She is currently 33. The ban will be up when she's 43. pic.twitter.com/193SlOVOmO

