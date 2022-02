Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Εκρήξεις και εκκενώσεις, σίγουρος για εισβολή ο Μπάιντεν

Η κρίση κλιμακώνεται στην ανατολική Ουκρανία με συνεχείς εκρήξεις, θεαματική αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας και τους φιλορώσους αυτονομιστές να εκκενώνουν μαζικά περιοχές κατηγορώντας το Κίεβο ότι ετοιμάζει επίθεση σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Η Δύση, ωστόσο, καταγγέλλει τη Ρωσία ότι δημιουργεί προβοκάτσια προκειμένου να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία με τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει πεπεισμένος ότι Βλαντίμιρ Πούτιν το έχει αποφασίσει κι η επίθεση μπορεί να γίνει «τις επόμενες ημέρες». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι βασίζει την εκτίμησή του σε στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που υποδεικνύουν ότι μπορεί να στοχοποιηθεί και το Κίεβο.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε ότι έχει λάβει πλέον θέση επίθεσης πάνω από το 40% των ρωσικών δυνάμεων που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Ουκρανίας στη μεγαλύτερη στρατιωτική κινητοποίηση από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμπλήρωσε δε ότι η φάση της αποσταθεροποίησης της χώρας από τη Ρωσία έχει «αρχίσει».

Οι ΗΠΑ, που υπολογίζουν σε πάνω από 150.000 τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί βόρεια, νότια και ανατολικά της Ουκρανίας, παρατηρούν κινήσεις στρατευμάτων προς τα σύνορα από την Τετάρτη, είπε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Το 40 ως 50%» των στρατευμάτων αυτών έχει λάβει θέση για επίθεση. Αναπτύσσεται σε σημεία τακτικής συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών», δήλωσε σε μερικούς δημοσιογράφους. Ο όρος «σημεία τακτικής συγκέντρωσης» αναφέρεται σε περιοχές κοντά στις γραμμές μετώπων όπου πάνε στρατιωτικές μονάδες προτού εξαπολύσουν επίθεση.

#URGENT | A strong explosion has been recorded this Friday night in the city of #Lugansk. Local media report that a fire affects the '#Druzhba' gas pipeline. pic.twitter.com/84jgsrMPq8

— Más RED (@MASREDNIC) February 18, 2022