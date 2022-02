Κακοκαιρία Γιούνις: «Χορεύει» την σκεπή του γηπέδου της Τότεναμ

Κι ενώ η κακοκαιρία «Γιούνις» σαρώνει τη Βρετανία, οι θυελλώδεις άνεμοι δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το γήπεδο της Τότεναμ στο Λονδίνο.

Βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, στο οποίο φαίνεται το στάδιο να «χορεύει» μαζί με τους ανέμους που αγγίζουν έως και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η σκεπή του γηπέδου κουνιέται ολόκληρη από την ένταση των μποφόρ.

Δείτε το βίντεο:

The Tottenham Hotspur Stadium was dancing with Eunice 😮🌪️ pic.twitter.com/S82eCygyd8

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2022