Ουκρανία: Ρωσικός κλοιός γύρω από τη χώρα

Τα ρωσικά «τύμπανα» του πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στα ρωσοουκρανικά σύνορα και ο απόηχός τους έχει κατακλύσει την Ευρώπη, με τις πιθανές γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει μια πιθανή σύγκρουση των δύο πλευρών. Για όσους γνωρίζουν από γεωστρατηγική, η Ρωσία θεωρεί την Ουκρανία την μπροστινή «αυλή» της, χωρίς την οποία χάνει το στρατηγικό της βάθος, γι’ αυτό και διατείνονται ότι οι Ρώσοι δεν μπλοφάρουν, ούτε θα κάνουν πίσω και θα τα παίξουν όλα για όλα αν χρειαστεί, καθώς γι’ αυτούς είναι απλώς θέμα επιβίωσης. Και ενώ το διάστημα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 20 Φεβρουαρίου θεωρείται ως το πλέον κρίσιμο εξαιτίας της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων, τόσο των Ρωσικών όσο και των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εντούτοις σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχουν έντονες διεργασίες προκειμένου να αποφευχθεί μία πολεμική σύρραξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μία ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα αγωνιώδες τηλεοπτικό διάγγελμα ανέφερε, χθες, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η Μόσχα προετοιμάζει εισβολή στην Ουκρανία εντός του επόμενου 48ώρου, ανεβάζοντας έτσι κι άλλο το θερμόμετρο στις σχέσεις των δύο χωρών. Λίγο αργότερα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24 είπε ότι «ανησυχούμε βαθιά πως η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας ήδη από αυτή την εβδομάδα».

Η έντονη ουκρανική ανησυχία φαίνεται να δικαιολογείται αλλά και συνάμα να τροφοδοτείται από την τεράστια κινητοποίηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, αλλά και την συγκέντρωση στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στα σύνορα με την Ουκρανία. Επί της ουσίας οι Ρώσοι έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την ουκρανική επικράτεια, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις τους σε μία σειρά από σημεία, τα οποία, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αναμένεται να αποτελέσουν εφαλτήριο για την εκδήλωση μίας πιθανής όσο και αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον των θέσεων του Κιέβου.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η Μόσχα, αξιοποιώντας τα στρατιωτικά γυμνάσια που βρίσκονται σε εξέλιξη πλησίον των ρωσο-ουκρανικών συνόρων, επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες εισβολής στην Ουκρανική επικράτεια η οποία θα εκδηλωθεί σε δύο σημεία στο Βορρά, στα σύνορα με την Λευκορωσία, σε έξι σημεία στα νοτιοανατολικά, με αιχμή του δόρατος το Ντονμπάς και την Κριμαία, ενώ σκοπεύει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στα νότια, αξιοποιώντας τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας προκειμένου να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

Η Ρωσία άλλωστε έχει ήδη αναπτύξει στις παραπάνω περιοχές τις έξι από τις επτά μονάδες ειδικών δυνάμεων, τις επονομαζόμενες «Σπέτσναζ» και εκατοντάδες μονάδες πεζικού με περισσότερους από 100 χιλιάδες στρατιώτες. Παράλληλα, παραπάνω από 30 πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα για ασκήσεις ενώ τουλάχιστον έξι υποβρύχια έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές η ρωσική πλευρά εκτιμάται ότι θα επιδιώξει στο πλαίσιο μίας ενδεχόμενης εισβολής να ρίξει το κυριότερο βάρος της σε δύο σημεία. Το πρώτο θα είναι η περιοχή της Κριμαίας στις περιοχές γύρω από τον ισθμό Perekop που χωρίζει τη ρωσική χερσόνησο από τη βόρεια Κριμαία που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Μέσα στις προθέσεις της Μόσχας είναι, μέσω μίας τέτοιας κίνησης, να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο που θα ενώνει και δια ξηράς την χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική επικράτεια.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στο επίκεντρο των εχθροπραξιών αναμένεται να βρεθούν πόλεις και χωριά όπου ζουν Έλληνες ομογενείς, δεδομένου ότι ο εν λόγω διάδρομος περνά μέσα από το Ντονμπάς, στην ευρύτερη περιοχή του οποίους εντάσσεται και η Μαριούπολη σαν κέντρο και σαράντα ελληνόφωνα χωριά σε ένα ημικύκλιο που φτάνει μέχρι το Ντονέτσκ, σε ακτίνα περίπου 120 χλμ. Πρόκειται για μία περιοχή εντός της οποίας εκτιμάται ότι ζουν περισσότεροι από 100.000 έλληνες ομογενείς.

Την ίδια στιγμή σε εμπόλεμο καθεστώς εμφανίζονται να έχουν τεθεί οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή ο Ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συνεχώς γυμνάσια, η ολοκλήρωση των οποίων συμπίπτει χρονικά με εκείνα των Ρώσων, δηλαδή στις 20 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, από χθες μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, σε λειτουργία «υψηλού συναγερμού» έχει τεθεί και η ουκρανική αστυνομία. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο αριθμός των περιπολιών θα αυξηθεί ενώ θα αναπτυχθούν κέντρα αντιμετώπισης καταστάσεων. Το ενισχυμένο καθεστώς προβλέπει αύξηση του αριθμού των περιπολιών για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης στους δρόμους και επιπρόσθετα κέντρα αντιμετώπισης καταστάσεων θα αναπτυχθούν για γρήγορη παρακολούθηση της κατάστασης στην χώρα. Επιπλέον, η αστυνομία θέτει υπό την προστασία της, κρίσιμες υποδομές και Αρχές.

Ταυτόχρονα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, συνεχίζεται η αποστολή οπλισμού αλλά και εφοδίων προς τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ βοήθεια παρέχεται και σε επίπεδο αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας από ρώσους χάκερ, όπως και σε επίπεδο πληροφοριών. Παράλληλα αρκετές χώρες εμφανίζονται να ενισχύουν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας επιπλέον στρατιώτες στις χώρες της Συμμαχίας που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Η Μεγ. Βρετανία προτίθεται να διπλασιάσει το βρετανικό απόσπασμα των περίπου 1.150 στρατιωτών που βρίσκονται ανεπτυγμένοι επί του παρόντος στην Ανατολική Ευρώπη και να παράσχει «αμυντικά όπλα» στην Εσθονία. Στην συγκεκριμένη χώρα της Βαλτικής βρίσκονται σχεδόν 900 Βρετανοί στρατιώτες ενώ περίπου 100 είναι τοποθετημένοι στην Ουκρανία, ως μέρος μιας εκπαιδευτικής αποστολής που ξεκίνησε το 2015. Άλλοι 150 στρατιώτες από μια μονάδα ελαφρών τεθωρακισμένων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Σε επιφυλακή έχει τεθεί επίσης και το αεροπλανοφόρο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Prince of Wales, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αρκτικής, επικεφαλής ναυτικού αποσπάσματος ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ.

Σε ανάλογες κινήσεις προχωρούν επίσης οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Ένα αεροσκάφος Α400Μ της Γερμανίας που μετέφερε 70 στρατιώτες, από τους επιπλέον 360 που αναμένεται να αναπτύξει τις επόμενες ημέρες η Γερμανία, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κάουνας στη Λιθουανία προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή, επεσήμανε εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Στο πλαίσιο των νέων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στη Λιθουανία περιλαμβάνονται αναγνωριστικά στρατεύματα και γιατροί από όλη τη Γερμανία, ενώ αναμένεται να φτάνουν ενισχύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Από το 2017 το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει στρατεύματα στη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία και την Πολωνία, απαντώντας στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία το 2014. Συνολικά 5.000 στρατιώτες βρίσκονται στην περιοχή υπό τη διοίκηση της Γερμανίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Να σημειώσουμε, τέλος, πως χθες προσγειώθηκαν στην Πολωνία, οκτώ ακόμη αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15, ενώ στη χώρα εγκαταστάθηκαν ακόμη 1700 Αμερικανοί στρατιώτες.

