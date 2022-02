Παιδιά με καρκίνο: 19χρονος μάζεψε χρήματα για άλλο παιδί λίγο πριν “φύγει”

Ένας 19χρονος με καρκίνο τελικού σταδίου, πρόλαβε να πραγματοποιήσει την τελευταία του επιθυμία: να συγκεντρώσει 60.000 λίρες για ένα εξάχρονο αγόρι που επίσης έδινε μάχη με τον καρκίνο.Ο Ρις Λάνγκφορντ από το Ebbw Vale στη Βρετανία, είχε διαγνωστεί με οστεοσάρκωμα τον Οκτώβριο του 2020. Η μητέρα του ανακοίνωσε στο Facebook πως ο Ρις πέθανε το απόγευμα της Τρίτης στο σπίτι τους, περιστοιχισμένος από τους αγαπημένους του. Πριν φύγει από τη ζωή πρόλαβε να προσφέρει χίλιες λίρες και να συγκεντρώσει μέσω καμπάνιας πάνω από 60.000 για ένα άλλο καρκινοπαθές παιδί, τον 6χρονο Τζέικομπ από το Blaenau Gwent. «Ο μαχητής μου, ο ήρωάς μου, ο γιος μου, το μωρό μου, σταμάτησε να πολεμά», έγραψε η μητέρα, Κάθριν Λάνγκφορντ. «Άφησε το σπαθί του και πέθανε ειρηνικά στο σπίτι με όλη την οικογένεια γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι. Η ζωή μου δεν θα είναι ποτέ ίδια».

Good luck to Brad & the team who are climbing Ben Nevis today to raise funds in support of Rhys Langford, age 19, who was diagnosed with osteosarcoma in 2020. Sadly, Rhys won’t be able to fulfil his dream of climbing Ben Nevis, so his friends are taking on the challenge for him🧡 pic.twitter.com/wj2o5dWqs4

Όταν ο Ρις είχε διαβάσει για τον Τζέικομπ, είχε πει στους γονείς του: «Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι για μένα, θέλω να προσπαθήσω να βοηθήσω αυτό το μικρό αγόρι». Ο Τζέικομπ είχε διαγνωστεί με νευροβλάστωμα το 2017 και ξεπέρασε την πρώτη μάχη το 2019. Όμως τον περασμένο Δεκέμβριο οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του πως ήταν πιθανό να έχει έναν νέο όγκο στο συκώτι του.

It really is with the heaviest of hearts that we tell you- Rhys Langford passed away yesterday evening after a long battle with cancer.

Thank you all so much on behalf of his family for the support given to Rhys to reach his hero @KSI ❤️ pic.twitter.com/BMjMZZhR5k

— My Shining Star Children’s Cancer Charity 🌟 (@myshiningstaruk) February 9, 2022