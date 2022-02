Γκεστάπο: Γκάφα από τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

Κύμα σχολίων, περιπαικτικών και μη, προκάλεσε το σχόλιο της Ρεπουμπλικανής βουλεύτριας, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν η οποία έκανε λόγο για περιπολίες «αστυνομίας γκασπάτσο» έξω από το Καπιτώλιο. Η Γκριν προφανώς μπέρδεψε την περίφημη ισπανική κρύα σούπα με την Γκεστάπο – την κρατική μυστική αστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας. Η βουλεύτρια από τη Τζόρτζια -που έχει κάνει ακραίες δηλώσεις κατά καιρούς και η διασπορά fake news gia την Covid έγινε αιτία να διωχθεί από το Twitter- έκανε τα πρόσφατα σχόλια σε συνέντευξή της στο Real America με τον Dan Ball. «Όχι μόνο έχουμε φυλακές που είναι γκουλάγκ, αλλά τώρα έχουμε και την αστυνομία γκασπάτσο της Νάνσι Πελόζι να κατασκοπεύει τα μέλη του Κογκρέσου, να κατασκοπεύει το νομοθετικό μας έργο, να κατασκοπεύει το προσωπικό μας και τους πολίτες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Just to clear things up, @RepMTG

Gazpacho: a vegetable-based Spanish cold soup

Gestapo: Nazi Germany's secret police pic.twitter.com/T9q76r706G

— The Republican Accountability Project (@AccountableGOP) February 9, 2022