5χρονος Μαρόκο – πηγάδι: Το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Ραγιάν

Το Μαρόκο ετοιμάζεται για την κηδεία του μικρού Ραγιάν, του 5χρονου αγοριού το οποίο πέθανε εγκλωβισμένο μέσα σε ένα πηγάδι παρά την πολυήμερη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο μικρός έπεσε σε ένα στενό άνυδρο πηγάδι βάθους 32 μέτρων την περασμένη Τρίτη και αμέσως προκλήθηκε ένα κύμα μηνυμάτων συμπαράστασης στο διαδίκτυο. O πατέρας του παιδιού επισκεύαζε το πηγάδι και κάποια στιγμή ο μικρός διέφυγε της προσοχής των γονιών του και γλίστρησε στη βαθιά τρύπα με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η κηδεία του πρόκειται να πραγματοποιηθεί νωρίς το απόγευμα στο παλιό κοιμητήριο Ντουάρ Ζαουίγια, που απέχει έξι χιλιόμετρα από το χωριό του παιδιού, το Ιγράν, στο βόρειο Μαρόκο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο και με έναν συγγενή του που μίλησαν στο AFP. Τη νύχτα του Σαββάτου το συγκεντρωμένο πλήθος γύρω από την τρύπα που είχαν ανοίξει με εκσκαφείς οι διασώστες δίπλα στο πηγάδι ξέσπασε σε πανηγυρισμούς όταν ανασύρθηκε ο μικρός, αλλά πολύ γρήγορα τα γέλια έγιναν δάκρυα όταν αποκαλύφθηκε ότι το παιδί ήταν νεκρό.

Το πτώμα του συνόδευσαν οι γονείς του στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Ραμπάτ πιθανόν για τη διενέργεια νεκροτομής. Η σιωπή είναι φοβερή αυτό το πρωινό στο χωριό, έλεγε νωρίτερα σήμερα ένας συγγενής του. Η πενθήμερη επιχείρηση απεγκλωβισμού του ήταν εξαιρετικά δύσκολη και τα σωστικά συνεργεία κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια. Αρχικά από το στενό άνοιγμα του πηγαδιού κατέβασαν κάμερα για να παρακολουθούν το παιδί και το εφοδίασαν με νερό και τρόφιμα. Παράλληλα άνοιξαν οριζόντια σήραγγα μέχρι το σημείο που βρίσκονταν ο μικρός, μια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, γιατί υπήρχε κίνδυνος να κατολισθήσουν πέτρες και να πέσουν πάνω στον μικρό.

Οι εικόνες διάσωσης έκαναν τον γύρο του κόσμου. Από την Ευρώπη και την Αφρική μέχρι την Ασία και την Αμερική. Στο χώρο δίπλα από το πηγάδι μαζεύτηκαν δεκάδες Μαροκινοί. Με προσευχές και παροτρύνσεις προσπαθούσαν να δώσουν κουράγιο στους διασώστες. Το δυστύχημα θυμίζει ανάλογη περίπτωση του 2χρονου Χουλέν στην Ισπανία που το 2019 είχε πέσει σε ένα πηγάδι 100 μέτρων απ΄όπου ανασύρθηκε νεκρός έπειτα από ημέρες.

A 5-year-old boy who was trapped in a deep well in Morocco for four days has died, the royal palace says. The boy, Rayan, was pulled out by rescuers after a lengthy operation that captivated global attention. " AP News ' #Ryan #RestInPeaceRayan #Rayane #Marocco #Marokko pic.twitter.com/tcbqNdzv2d

— Av (@bb_agustus199) February 6, 2022