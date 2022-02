5χρονος Μαρόκο – πηγάδι: Θρήνος σε ολόκληρη τη χώρα

Τραγικό τέλος είχε ο ηρωικός αγώνας των διασωστών για να απεγκλωβιστεί το πεντάχρονο αγοράκι που επί πέντε ημέρες βρισκόταν στο πηγάδι στο Μαρόκο. Η είδηση ότι ο μικρός Ραγιάν ανασύρθηκε νεκρός, ύστερα από πολλές ώρες αγωνίας, βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον πλανήτη. Τα χιλιάδες μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα ήταν ενδεικτικά του κλίματος συμπαράστασης προς το αγοράκι. Όλος ο κόσμος παρακαλούσε να μην σβήσει η ελπίδα και το παιδί να βγει τελικά ζωντανό… Δεν πρόλαβε όμως να δει το φως και να επανενωθεί με τους γονείς του. Αρχικά τα διεθνή ΜΜΕ μετέδιδαν ότι το παιδί είχε βγει ζωντανό, αλλά στη συνέχεια επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση του θανάτου του. Πριν από τη δραματική στιγμή, τα μηνύματα από διασώστες και μηχανικούς άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο το παιδί να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από το πηγάδι.

Another 12 – year – old boy named Zakaria" proposes volunteering to the officials to go down to the well through a rope to pull the child Rayan He is six years old 💔 #SaveRayan #Morocco #انقذوا_ريان pic.twitter.com/Dc2SNA2d7p

Η κορύφωση της αγωνίας αποτυπώθηκε στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου οι ειδικοί έβγαζαν το παιδί για να το περιθάλψουν στη συνέχεια οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί. Φωνές, προσευχές, κλάματα, όλα ηχούσαν μαζί και συνέθεταν το σκηνικό του πόνου. Όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Associated Press, το αγόρι ήταν τυλιγμένο σε μια κίτρινη κουβέρτα αφού απεγκλωβίστηκε από το τούνελ. Οι γονείς του είχαν μεταφερθεί σε ασθενοφόρο προτού ανασυρθεί ο πεντάχρονος. Ο αγώνας των διασωστών τιτάνιος καθώς έσκαβαν μανιωδώς για να φτάσουν στο αγόρι που είχε παγιδευτεί στο πηγάδι βάθους άνω των 30 μέτρων.

Η επιχείρηση ανάνηψης δεν στέφθηκε, στην πορεία, με επιτυχία και όπως φαίνεται τελικά το παιδί πέθανε προτού φτάσουν σε αυτό οι διασώστες.

Διασώστες είχαν διοχετεύσει λίγο προτού ανασυρθεί νεκρό το παιδί οξυγόνο μέσω σωλήνων ενώ κατέβασαν στο τούνελ μπουκάλια νερού. Η κραυγή αγωνίας της μητέρας του παιδιού ακούστηκε σε όλο τον κόσμο, με το κύμα συμπαράστασης να είναι μεγάλο και το χάστανγκ #SaveRayan να πρωταγωνιστεί στο Twitter.

Στις τελευταίες εικόνες που προέρχονταν από κάμερα που προωθήθηκε στο εσωτερικό του πηγαδιού, το παιδί φαινόταν ξαπλωμένο στο πλευρό. Από εκατοστό σε εκατοστό, οι διασώστες προχωρούσαν παρά πολύ αργά στο τούνελ, ενώ εισήλθαν από νωρίς το απόγευμα στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα. Μηχανικός που μίλησε νωρίτερα στο δίκτυο 2M της κρατικής τηλεόρασης του Μαρόκου διευκρίνισε ότι πιθανόν η προσπάθεια να διαρκούσε πολλές ώρες.

five year old rayan from morocco fell into a 33-meter depth well and been stuck there for more than 40 hours. rescue teams still have a few meters to dig. they managed to deliver him food & oxygen and set a cam to track him. pls keep him in ur dua’s #SaveRayan pic.twitter.com/iIyKgCnHFr

— yasmine🇲🇦 (@9yasmine_) February 3, 2022