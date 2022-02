Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Η Μόσχα ειρωνεύεται το Bloomberg

Τον πόλεμο της Ρωσίας επί της Ουκρανίας «κήρυξε» κατά λάθος το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, για να σπεύσει στη συνέχεια να ζητήσει συγγνώμη, πυροδοτώντας πάντως την ειρωνική αντίδραση της Μόσχας. «Είναι απίθανο να ήταν προβοκάτσια, δεν χρειάζεται εδώ να υπερβάλλουμε», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχολιάζοντας τη λανθασμένη δημοσίευση με τίτλο «η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία», που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του και κατόπιν απέσυρε το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg. Η έκτακτη είδηση έμεινε στη ροή του αμερικανικού μέσου για περίπου μισή ώρα. O Ρώσος εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το ίδιο το πρακτορείο ζήτησε συγγνώμη για τη λανθασμένη είδηση, ωστόσο δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί το αμερικανικό ΜΜΕ λέγοντας ότι «αν και το Bloomberg φυσικά είναι συνολικά ένα τόσο σοβαρό μέσο, μάλλον θα μπορούμε πλέον να λέμε όχι fake news, αλλά Bloomberg news, κάτι που θα είναι δικαιολογημένο».

