5χρονος Μαρόκο – πηγάδι: Εγκλωβισμένο για πέμπτη μέρα το αγοράκι

Η αγωνία κορυφώνεται στο Μαρόκο για το πεντάχρονο αγόρι που παραμένει εγκλωβισμένο εδώ και τέσσερις νύχτες σε πηγάδι. Με την επιχείρηση απεγκλωβισμού να έχει εισέλθει σε κρίσιμο στάδιο κι ένα ολόκληρο έθνος να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, χιλιάδες Μαροκινοί εκφράζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συμπάθειά τους για το παιδί με το hashtag #SaveRayan.

Οι διασώστες στο χωριό Ιγράν της επαρχίας Σεφσαουέν στο βόρειο Μαρόκο δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό την εκσκαφή προκειμένου να φθάσουν στο σημείο όπου έχει εγκλωβιστεί το αγόρι στο βάθους 32 μέτρων πηγάδι, όπου έπεσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν καταφέρει να στείλουν οξυγόνο και νερό, χρησιμοποιώντας ένα σκοινί, αλλά όχι ακόμη να φθάσουν τον Ραγιάν και να τον ανασύρουν στην επιφάνεια. «Προσεύχομαι και ικετεύω τον Θεό να βγει το αγόρι μου από εκεί ζωντανό και ασφαλές», δήλωσε η μητέρα του Ραγιάν, Γουασίμα Χαρσίτς στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 2Μ. «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, πάρε μου τον πόνο και τον δικό του μέσα σε εκείνη τη σκονισμένη τρύπα», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan

