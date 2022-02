Είπε τον καιρό με το μωρό στην αγκαλιά: Viral η παρουσιάστρια (και το μωρό)

Σε μια περίοδο που το αντικείμενο της δουλειάς της έχει την τιμητική του, όχι μόνο δεν έλειψε από το πόστο της αλλά έστειλε κι ένα υπέροχο μήνυμα. Εν μέσω κακοκαιρίας στις ΗΠΑ, με τις προβλέψεις για χιονοθύελλες να αφορούν και τις κεντρικές πολιτείες, μετεωρολόγος-νέα μητέρα παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού στον αέρα με την… 13 εβδομάδων κόρη της. Το δελτίο του καιρού στο αμερικανικό CBS 58 έγινε, αν μη τι άλλο, viral με τα μηνύματα τρυφερότητας να πρωτοστατούν στα κοινωνικά δίκτυα.

"This is how you sneak in a wind chill advisory without upsetting the viewers," tweeted Rebecca Schuld. https://t.co/XH766KHE7X

— HuffPost (@HuffPost) February 3, 2022