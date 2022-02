Αμάνι Αλ Άλι Συρία: Η 37χρονη που δίνει φωνή στα βάσανα

Πριν από επτά χρόνια, η Αμάνι Αλ-Άλι ανακάλυψε την τέχνη της καρικατούρας. Όμως στην Ιντλιμπ της Συρίας δεν υπήρχαν ούτε δάσκαλοι, ούτε σχολές. Οπότε αποφάσισε να εκπαιδεύσει τον εαυτό της και να δημοσιεύσει την δουλειά της. «Όταν ξεκίνησα να ανεβάζω σκίτσα στο Facebook φοβόμουν ότι θα άκουγα επικριτικά σχόλια, ότι πολλοί θα χλεύαζαν την δουλειά μου. Όμως καθώς ο καιρός περνούσε, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσω.

Κατάλαβα πως δεν έπρεπε να με νοιάζει τι λένε για μένα. Πρέπει να μείνω σε αυτό το μονοπάτι και να συνεχίσω τον δρόμο μου» δήλωσε στο euronews η Αμάνι Αλ- Άλι. Η 37χρονη καλλιτέχνης είχε να ξεπεράσει διάφορες προκλήσεις. Η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας ήταν η πιο δύσκολη. Αν και πολλοί Σύροι παλεύουν για την ελευθερία τους και ζητούν μια καλύτερη ζωή, οι κάτοικοι του τελευταίου θύλακα που ελέγχεται από την αντιπολίτευση δεν δέχονται την σάτιρα και μάλιστα από μια γυναίκα.

