Ηγέτης ISIS Συρία: Νεκρός ο αρχηγός μετά από επίθεση των ΗΠΑ

Νεκρός έπεσε ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, μετά από επίθεση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία. Σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν: «Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των ενόπλων δυνάμεών μας, εξοντώσαμε από το πεδίο της μάχης τον Αμπού Ιμπραήμ αλ-Χασίμι αλ Κουράισι, τον ηγέτη του ISIS». Πρόσθεσε επίσης πως όλοι οι Αμερικανοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση επέστρεψαν με ασφάλεια. Ο Μπάιντεν ανέφερε επίσης πως θα απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό για την επιδρομή αργότερα σήμερα. Νωρίτερα, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι οι ειδικές δυνάμεις είχαν κυνηγήσει υψηλόβαθμους τζιχαντιστές σε αεροπορική επιδρομή, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους σε μια «επιτυχημένη» επιχείρηση.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022