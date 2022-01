Μις ΗΠΑ 2019 – αυτοκτονία: Τραγικό τέλος για το μοντέλο Τσέσλι Κράιστ

Βουτιά θανάτου έκανε η πρώην Μις ΗΠΑ Τσέσλι Κράιστ από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη χθες το πρωί. Η 30χρονη Κράιστ ήταν δικηγόρος και εργαζόταν επίσης ως ανταποκρίτρια για μια ψυχαγωγική εκπομπή. Είχε κερδίσει στον διαγωνισμό Μις ΗΠΑ το 2019 χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της για να μιλήσει για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Το μοντέλο, το οποίο έχει διαμέρισμα στον 9ο όροφο ενός πολυτελούς κτιρίου στο κέντρο του Μανχάταν, πήδηξε από τον 29ο όροφο του 60όρωφου ουρανοξύστη γύρω στις 7:15 π.μ. και βρέθηκε νεκρή στο χιονισμένο πεζοδρόμιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

Το περίεργο μήνυμα στο Instagram λίγες ώρες πριν βουτήξει στο κενό

Λίγες ώρες πριν, η Κράιστ είχε γράψει στη σελίδα της στο Instagram: «Μακάρι αυτή η μέρα να σας φέρει ανάπαυση και ειρήνη». Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα σημείωμα στο διαμέρισμά της που έλεγε ότι ήθελε να αφήσει τα πάντα στη μητέρα της, μια πρώην νικήτρια του διαγωνισμού. Δεν υπήρχε καμία εξήγηση για τις πράξεις της στο σημείωμα. «Δεν ήταν μόνο όμορφη αλλά και έξυπνη – ήταν δικηγόρος» είπε μια αστυνομική πηγή στην New York Post. «Είχε μια ζωή που θα τη ζήλευε ο καθένας.. Είναι τόσο θλιβερό».

Ως Μις Βόρεια Καρολίνα, η Κράιστ κατέκτησε το στέμμα της Μις ΗΠΑ το 2019 φορώντας ένα φόρεμα με αστραφτερά φτερά, σε μια ωδή στο ποίημα της Μάγια Αγγέλου, «I Know Why the Caged Birds Sings». Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ομορφιάς, είχε περιγράψει τον εαυτό της ως ένα «περίεργο παιδί» που τώρα ανήκει στην πρώτη γενιά των πραγματικά ενδυναμωμένων γυναικών. Ερωτηθείσα στον τελευταίο γύρο να χρησιμοποιήσει μια λέξη για να συνοψίσει τη γενιά της, η Κράιστ είπε: «καινοτόμος». «Βρίσκομαι εδώ στη Νεβάδα, στην πολιτεία που έχει το πρώτο γυναικείο κοινοβούλιο με πλειοψηφία σε ολόκληρη τη ζώα» είπε. «Η δική μου είναι η πρώτη γενιά που έχει ποικιλομορφία, δύναμη και ενδυναμώνει τις γυναίκες. Ανυπομονώ για συνεχή πρόοδο στη γενιά μου».

