Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Ιστορική χιονοθύελλα, παρέλυσε το οδικό δίκτυο

Ισχυρή χιονοκαταιγίδα με ριπές ανέμου όπως ένας τυφώνας, έντυσαν στα λευκά πολλές περιοχές των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών παραλύοντας το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο ενώ πολλά νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, το χιόνι έφτασε τα 60 εκατοστά ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Η πρόσβαση στους δρόμους περιορίστηκε καθώς η χιονοθύελλα προκάλεσε χάος στις μεταφορές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε μία περιοχή όπου διαβιούν σχεδόν 70 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η χιονοκαταιγίδα έπληξε περιοχές 10 αμερικανικών πολιτειών σκεπάζοντας με παχύ χιόνι ένα μεγάλο μέρος της Νέας Αγγλίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «USA Today», σε μεγάλες πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια και η Νέα Υόρκη το χιόνι σκέπασε τα πάντα με τη Βοστώνη να βρίσκεται στο «μάτι» της χιονοθύελλας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονιού κήρυξε τη Βοστώνη η δήμαρχός της, η Μισέλ Γου. «Γυρίστε σπίτι σας απόψε, μείνετε σπίτι σας το Σαββατοκύριακο, αποφύγετε κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση», ανέφερε η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Αυτή θα είναι μια ιστορική χιονοθύελλα», υποστήριξε η δημοτική σύμβουλος της Βοστώνης, Τάτζι Λουίζεν , μιλώντας στο Reuters. «Είναι η ισχύς του ανέμου και η ποσότητα του χιονιού που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη», πρόσθεσε.

#Blizzard conditions here in Plymouth as heavy snow and gusts so far of 55 MPH have led to near white-out conditions. And it's going to continue until later this afternoon. Live coverage continues on @weatherchannel #snowstorm #Kenan #BombCyclone #blizzard2022 pic.twitter.com/AsIs5C9sbu

— Mike Seidel (@mikeseidel) January 29, 2022