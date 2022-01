Αδέσποτη σφαίρα σκότωσε 31χρονο: Σοκ μέσα σε διαμέρισμα

Μια αδέσποτη σφαίρα χτύπησε και σκότωσε έναν Άγγλο αστροφυσικό ενώ βρισκόταν μέσα σε διαμέρισμα στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος για τον 31χρονο Μάθιου Γουίλσον ο οποίος είχε επισκεφθεί την κοπέλα του στις ΗΠΑ όταν χτυπήθηκε θανάσιμα από σφαίρα που τρύπησε τον τοίχο του διαμερίσματος. Ο πυροβολισμός έγινε νωρίς το πρωί, μόλις τρεις ημέρες μετά την επίσκεψή του. Η κοπέλα του άνδρα είπε ότι ξύπνησε ακούγοντας πάνω από 30 πυροβολισμούς που προέρχονταν από ένα συγκρότημα διαμερισμάτων ακριβώς πίσω από το δικό της στα προάστια της Ατλάντα. Μια σφαίρα πέρασε μέσα από τον τοίχο, χτυπώντας τον Γουίλσον, πρόσθεσε. «Τον κράτησα για άλλα 20 λεπτά όσο περιμέναμε το ασθενοφόρο. Όσο περιμέναμε, ακόμα ακούγονταν πυροβολισμοί», δήλωσε η κοπέλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό πρόκειται για «τυχαία πράξη» από άτομα που πυροβολούσαν απερίσκεπτα στην περιοχή. Ο Γουίλσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανείς.

A stray bullet struck and killed an English man visiting his girlfriend in the U.S. while he was inside an Atlanta-area apartment, authorities say. https://t.co/uaWqO8DlTq

— NBC News (@NBCNews) January 22, 2022