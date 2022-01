Τέταρτη δόση εμβολίου 2022: Ετοιμαστείτε

Οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ ενημερώθηκαν την Παρασκευή να προετοιμαστούν να αναπτύξουν μια τέταρτη δόση εμβολίων για τον κορονοϊό, μόλις τα στοιχεία δείξουν ότι είναι απαραίτητη, καθώς το μπλοκ αντιμετωπίζει τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Oμικρον. «Αν δούμε δεδομένα που είναι πειστικά για το αν χρειάζεται και τέταρτη δόση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», είπε η Επίτροπος Υγείας της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδη στους υπουργούς της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη. Η συνάντηση οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, και επικεντρώθηκε στο εάν χρειάζεται μια τέταρτη δόση και στα προσαρμοσμένα εμβόλια κατά των παραλλαγών.

Γράφοντας στο Twitter μετά το συνέδριο, η Κυριακίδη σημείωσε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανοσοποίηση των μη εμβολιασμένων, που εξακολουθούν να αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ. Η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τα φάρμακα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ήταν λογικό να δοθεί μια τέταρτη δόση σε άτομα με σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά απαιτούνται περισσότερα στοιχεία.

