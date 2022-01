Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος 2022: Τα σενάρια τρόμου και οι χάρτες εισβολής

Κλιμακώνεται η κρίση στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ετοιμάζει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις να συγκεντρώνονται ως «απάντηση» στην περιοχή, και τον διεθνή Τύπο να παρουσιάζει «χάρτες μάχης». Τα τύμπανα του πολέμου πλέον ηχούν για τα καλά στα σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας, ενώ η διπλωματία φαίνεται να αποτυγχάνει, λόγω του αδιεξόδου των τελευταίων εβδομάδων από τις συνομιλίες δυτικών αξιωματούχων με τη ρωσική πλευρά. Ενώ η Δύση κατηγορεί τη Ρωσία για μεγάλη συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα, η Ουκρανία ζητάει τη βοήθειά της, οι Ρώσοι απαντούν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση εισβολής, απαιτώντας όμως παράλληλα να αποχωρήσουν όλες οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις από τη γειτονιά της.

Εκτός από συνθήκη που θα αποκλείει κάθε διεύρυνση της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Ουκρανία, αλλά και τη Γεωργία, η Ρωσία απαιτεί από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους να εγκαταλείψουν την οργάνωση στρατιωτικών ασκήσεων και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική Ευρώπη. Η Μόσχα έχει τονίσει ότι οι απαιτήσεις της δεν είναι διαπραγματεύσιμες και η Ουάσιγκτον τις έχει χαρακτηρίσει απαράδεκτες.

Όπως ανακοινώθηκε, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ετοιμάζει ασκήσεις-μαμούθ σε όλες τις θάλασσες που την περικλείουν (Ατλαντικός, Αρκτικός, Ειρηνικός, Μεσόγειος), με επιπλέον κινητοποίηση 140 πολεμικών πλοίων και 10.000 στρατιωτών. Βασικός στόχος των ασκήσεων αυτών είναι η ενεργοποίηση «ναυτικών, αεροπορικών και διαστημικών δυνάμεων» και η αντιμετώπιση των «απειλών» που προέρχονται από «τις θάλασσες και τους ωκεανούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Ως απάντηση στις στρατιωτικές κινητοποιήσεις, η Ισπανία προστίθεται στη λίστα των χωρών του ΝΑΤΟ που στέλνουν πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθ’ οδόν, ενώ θα ακολουθήσει και μία φρεγάτα. Πιθανότατα, δε, να σταλούν και ισπανικά μαχητικά αεροσκάφη στη Βουλγαρία. Η Δανία έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα στείλει μία φρεγάτα στη Βαλτική και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσφέρθηκε να στείλει δυνάμεις στη Ρουμανία…

Την ίδια ώρα, διάφορα ΜΜΕ της Δύσης παρουσιάζουν αυτό το διάστημα πιθανά σενάρια και χάρτες μάχης, για το τι θα «μπορούσε» να συμβεί επί του πεδίου, σε περίπτωση που γίνει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα σενάρια της επίσης βρετανικής Sun, κάνουν λόγο για κατοχή της Ουκρανίας από τη Ρωσία, τοποθέτηση φιλορωσικής κυβέρνησης και… εθνικής αντίστασης από τους Ουκρανούς, που θα εξοπλίζονται από τη Δύση και θα… αναγκάσει τους Ρώσους να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

NEW- Either alongside the Belarusian military or alone, Russian forces in Belarus could now complete a north-south-east-based offensive against #Ukraine. This disposition of forces is ominous.https://t.co/GkAqHtjmRe pic.twitter.com/YVl5dlaDDA

— Tom Rogan (@TomRtweets) January 17, 2022