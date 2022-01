Παραιτήσεις υγειονομικών Βρετανία: “Δεν αντέχουμε άλλο”

Κατά χιλιάδες επιλέγουν τον δρόμο της παραίτησης οι υγειονομικοί στη Βρετανία αφήνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας, χωρίς τους βασικούς συντελεστές του. Λυγίζουν υπό το βάρος του πρωτόγνωρου φόρτου εργασίας εξαιτίας της πανδημίας ενώ η κατάσταση περιπλέκεται για την βρετανική κυβέρνηση καθώς το Brexit, που είναι πια πραγματικότητα, δεν επιτρέπει εύκολες λύσεις για την αντικατάστασή τους. Ένας άλλος παράγοντας που έχει οδηγήσει στην αποδυνάμωση του συστήματος υγείας είναι οι αρνητές του εμβολιασμού που αντιπροσωπεύουν ένα σεβαστό αριθμό που υπολογίζεται στους 52.000 εργαζομένους αυτή τη στιγμή στα βρετανικά νοσοκομεία.

Μόνο μέσα σε ένα τρίμηνο, από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο του 2021 παραιτήθηκαν 33.000 υγειονομικοί του NHS, εκ των οποίων οι 7.000 δήλωσαν ως αιτολογία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ότι αναζητούν μια καλύτερη ισορροπία στη ζωή τους. Οι διαρροές σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού δεν ήταν κάτι νέο τα τελευταία χρόνια για τα βρετανικά νοσοκομεία, όμως πρόκειται για αριθμό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, λίγο πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Οι αλλεπάλληλες εφημερίες, ο ασφυκτικός εξοπλισμός, ο κίνδυνος μόλυνσης και μετάδοσης του κορονοϊού στην οικογένειά εξαντλούν τους νοσηλευτές.

