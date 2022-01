Νεκρός άντρας με 100 φίδια: Η αστυνομία τον βρήκε περιτριγυρισμένο με τα ερπετά

Νεκρός στο σπίτι του και περιτριγυρισμένος από πάνω από 100 φίδια, δηλητηριώδη και μη, βρέθηκε ένας άντρας στο Μέριλαντ, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι του 49χρονου, μετά από κλήση που έλαβε. Ένας γείτονας ανέφερε ότι τον είδε ξαπλωμένο στο πάτωμα και χωρίς τις αισθήσεις του, όταν πήγε να τον βρει, καθώς δεν τον είχε δει για πάνω από μια ημέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας. Αξιωματικοί της αστυνομίας και της πυροσβεστικής μπήκαν στο σπίτι και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπήρξαν ενδείξεις επίθεσης. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γραφείο του επικεφαλής Ιατροδικαστή στη Βαλτιμόρη για νεκροψία. Η ταυτότητα του νεκρού δεν έχει ανακοινωθεί.

Η αστυνομία εντόπισε πάνω από 100 φίδια διαφόρων ποικιλιών μέσα στο σπίτι, τα οποία οι γείτονες του άνδρα δεν γνώριζαν. Όλα είχαν ετικέτα και ήταν τοποθετημένες σε σάκους. Η υπηρεσία ζώων της κομητείας εργάζεται για τη διάσωση των ερπετών με ειδικούς από τη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν πάνω από 125 φίδια που είχαν ενώ κάλεσε τους γείτονες να μην ανησυχούν. «Θέλω να διαβεβαιώσω την κοινότητα και όποιον ζει στη γειτονιά ότι δεν έχουμε δει κανένα από αυτά τα φίδια να μην έχει ασφαλιστεί σωστά ή δεν έχουμε διαπιστώσει ότι θα μπορούσε να διαφύγει» ανέφερε. Σύμφωνα με τον έλεγχο, το μεγαλύτερο φίδι ήταν ένας Βιρμανικός Πύθωνας με μήκος πάνω από 4 μέτρα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή φιδιών που είχε δει ποτέ η υπηρεσία τα τελευταία 30 χρόνια.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u

