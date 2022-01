Κόλλησε επίτηδες κορονοϊό: Πώς τέλειωσαν όλα μέσα σε 10 λεπτά για Τσέχα τραγουδίστρια

Ο γιος μιας Τσέχας τραγουδίστριας, αρκετά αγαπητής στο κοινό, αποκάλυψε πως η μητέρα του πέθανε το Σαββατοκύριακο από κορωνοϊό, έχοντας κολλήσει εσκεμμένα για να μπορέσει να ζήσει ξανά «ελεύθερη». Ο Γιαν Ρεκ, ο γιος της τραγουδίστριας Χάνα Χόρκα, επιτέθηκε εναντίον όλων εκείνων των αντιεμβολιαστών που «γέμισαν το κεφάλι της μητέρας μου με ανακριβείς πληροφορίες» όπως είπε ενώ περιέγραψε και τις τελευταίες τραγικές στιγμές της μητέρας του. Όπως είπε το πρωί της Κυριακής που πέθανε η 57χρονη Χόρκα, ήταν αρκετά καλά στην υγεία της ώστε να ντυθεί για να πάει μία βόλτα, προτού παραπονεθεί ότι πονούσε η πλάτη της και πάει να ξαπλώσει στην κρεβατοκάμαρά της. «Σε περίπου 10 λεπτά τελείωσαν όλα» είπε ο Ρεκ σε συνέντευξή του στο BBC. «Πνίγηκε».

🇨🇿 57 y.o. Hana Horka, Czech Republic folk singer died from COVID on Jan 16, 2022. She refused vaccination and intentionally contracted COVID from her vaccinated son and husband with COVID. "It is sad that my mom trusted strangers more than her own family.” #SoulsLostToCovid pic.twitter.com/AIyb1pRfbR

