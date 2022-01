Γκασπάρ Ουλιέλ δυστύχημα: Μόλις στα 37 του, ο Γάλλος σταρ έφυγε από τη ζωή

Μία απίστευτη τραγωδία συνέβη στις Άλπεις, καθώς ο ταλαντούχος Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ, έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 37 ετών. Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με το δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, να αναφέρει: «Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε». Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός είχε ένα ατύχημα σε μια από τις πίστες του σκι στις Άλπεις, απ’ όπου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ με ελικόπτερο. Το TMZ αναφέρει πως ο Ουλιέλ συγκρούστηκε με έναν άλλον σκιέρ και υπέστη θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι.

Στο ευρύ κοινό, ο Γκασπάρ Ουλιέλ ήταν γνωστός για ταινίες, όπως οι Ατέλειωτοι Αρραβώνες (2004) του Ζαν Πιερ Ζενέ (2004), Σεν Λοράν (2014) του Μπερτράν Μπονελό και Ακριβώς το τέλος του Κόσμου (2016) του Ξαβιέ Ντολάν, για την οποία κέρδισε το βραβείο Σεζάρ του καλύτερου ηθοποιού το 2017. Εκεί ενσάρκωνε έναν συγγραφέα που ξαναβρήκε την οικογένειά του έπειτα από απουσία 12 ετών, στην οποία ανακοίνωσε το επικείμενο θάνατό του.

Ulliel was known for roles such as young Hannibal Lector and Yves Saint Laurent. https://t.co/1tnhMkZafE

— TMZ (@TMZ) January 19, 2022