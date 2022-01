Τζόκοβιτς Ντουμπάι: Μετά την απέλαση πάει για ξεκούραση

Εισιτήρια για Ντουμπάι έβγαλε ο Νόβακ Τζόκοβιτς ύστερα από την απέλασή του από την Αυστραλία. Ο κορυφαίος τενίστας, μετά τον σάλο που προκάλεσε παγκοσμίως και πανικό σε τρεις χώρες που επισκέφθηκε έχοντας διαγνωσθεί θετικός στην Covid 19, αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι το Ντουμπάι. Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Όπως μεταδίδει το reuters ο 34χρονος τενίστας εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης ύστερα από την απέλασή του από την Αυστραλία, όπου αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής για Ντουμπάι. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δήλωσε “απογοητευμένος” μετά την απέλασή του από την Αυστραλία.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC

— Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022