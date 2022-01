Χίλια δέντρα σε ουρανοξύστη – Σαγκάη: Εικόνες που θυμίζουν τους «κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας»

Ένα νέο σύμπλεγμα από ουρανοξύστες που κατασκευάστηκε στην Κίνα θυμίζει τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Το βρετανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Heatherwick Studio σχεδίασε το νέο μέγα project που υλοποιήθηκε στην Σαγκάη της Κίνας. Το νέο σύμπλεγμα από ουρανοξύστες εκτείνεται σε περισσότερα από 60 στρέμματα και χιλιάδες φυτά κρέμονται στην πρόσοψή του. Το κτήριο έχει καλυφθεί με 1.000 δέντρα, από τα οποία πήρε και το όνομα του ως «Ουρανοξύστης των 1.000 δέντρων και 250.000 φυτών». Μέχρι στιγμής έχουν φυτευτεί τα 125.000 και άλλα τόσα αναμένονται.

Ο ουρανοξύστης δίνει την αίσθηση ενός βουνού με δύο κορυφές μπροστά στην παραλιακή ζώνη της Σαγκάης. Και μπορεί μεν ο ουρανοξύστης να άνοιξε τις πύλες του σε εταιρίες και κοινό, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η κάλυψή του με πράσινο. Όταν ολοκληρωθεί η δεντροφύτευση, αναμένεται το τσιμεντένιο κτίριο να «εξαφανιστεί» μέσα στα δέντρα και τα φυτά. Το βουνό του Χουάνκσαν, που βρίσκεται στις λίστες της Ουνέσκο ως το «πιο όμορφο βουνό στην Κίνα» , χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο για το αρχιτεκτονικό σχέδιο.

The complex is called the 千树/Thousand Trees. a building from a wild dream😎…Many faces of #Shanghai pic.twitter.com/B551sx4Kz7

