Έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου Τόνγκα: Τσουνάμι χτυπά τα παράλια, εντυπωσιακό βίντεο

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Τόνγκα καθώς εξερράγη το ηφαίστειο Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai . Τοπικά βίντεο δείχνουν κύματα να βγαίνουν στις ακτές και στάχτη από την έκρηξη του ηφαιστείου, να δημιουργούν ένα σκοτεινό και απόκοσμο τοπίο στο κύριο νησί Tongatapu. Το ηφαίστειο ήταν ενεργό από τις 20 Δεκεμβρίου, αλλά κηρύχθηκε αδρανές στις 11 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την New Zealand Herald, τα κύματα έχουν ήδη διαλύσει σπίτια, ιδιοκτησίες και μία εκκλησία.

Η Μέρε Ταούφα είπε ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι της με την οικογένειά της και ετοιμαζόταν για το δείπνο όταν άκουσαν και ένιωσαν την έκρηξη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. «Ήταν τεράστια, το έδαφος σείστηκε, το σπίτι μας έτρεμε. Ήρθε σε κύματα, ο μικρότερος αδερφός μου νόμιζε ότι έσκαγαν βόμβες κάπου κοντά μας». Και συνέχισε: «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να κρυφτούμε κάτω από το τραπέζι. Άρπαξα τη μικρή μου αδερφή και φώναξα στους γονείς μου και στους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο». Όπως είπε λίγο αργότερα, το σπίτι γέμισε με νερό. Είδε επίσης τους τοίχους του σπιτιού ενός από τους γείτονές τους να καταρρέουν, από το δικό τους παράθυρο. «Ακούγαμε μόνο κραυγές από παντού, άνθρωποι που φώναζαν για να ανέβουν όλοι σε ψηλότερα σημεία».

Κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου παρατηρήθηκαν σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας ύστερα από δραστηριότητα ηφαιστείου στην Τόνγκα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η απειλή για τσουνάμι συνεχίζεται και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο της θάλασσας καθώς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν κινδύνους κατά μήκος παράκτιων περιοχών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κέντρο.

A tsunami warning is now in force for all of Tonga following this evening's #underwater violent #volcano eruption. Please #StaySafe .Folded hands #Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/h83XkfIT8O

So my dads from Eua and this is where the wharf is out front and luckily my dad lives right up on the hill just behind all of these guys . Man honestly watching this vid its so sad 😞 prayers for Tonga 🇹🇴. #Tonga 🇹🇴 pic.twitter.com/PkFMeJLllP

