Κλόε Καρντάσιαν – Τρίσταν Τόμπσον: Ανήθικος, λέει ο Λαμάρ Όντομ

Ο Λαμάρ Όντομ, πρώην σταρ του ΝΒΑ, χαρακτήρισε τον Τρίσταν Τόμπσον «ανήθικο», επειδή έκανε σεξ με την Μάραλι Νίκολς και την άφησε έγκυο, ενώ βρισκόταν ακόμα σε σχέση με την Κλόε Καρντάσιαν. Ο πρώην μπασκετμπολίστας και συμπαίκτης του Τρίσταν Τόμπσον, Λάμαρ Όντομ, παραχώρησε συνέντευξη στο site ΤΜΖ και αποκάλυψε πώς νιώθει για το σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον 30χρονο παίκτη των Σακραμέντο Κινγκς. Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν ο Λαμάρ Όντομ είχε σχέση με την Κλόε Καρντάσιαν και την είχε και εκείνος απατήσει!

Τι θα της έλεγα;

«Μπα, δεν είχα την τύχη να συναντηθώ με την Κλόε από τότε που χώρισε από τον Τρίσταν Τόμπσον. Θα είναι εντάξει, είναι ένα δυνατό κορίτσι» δήλωσε ο Λαμάρ Όντομ. Παρόλο που ο 42χρονος δεν έχει δει ούτε έχει μιλήσει με την διάσημη συνιδρύτρια της εταιρείας Good American, αποκάλυψε τι θα της έλεγε αν βρισκόντουσαν. «Πρώτον, θα την αγκάλιαζα, γιατί δεν την έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Τι θα της έλεγα; Απλώς να είναι δυνατή για την κόρη της, Τρου Τόμπσον, και να διατηρήσει την πίστη της στον Θεό» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανήθικος

Ολοκλήρωσε τη σύντομη συνέντευξή του, κατηγορώντας τον Τρίσταν Τόμπσον ως «ανήθικο». Φαίνεται ότι ο Λαμάρ Όντομ ξέχασε ότι στο παρελθόν απάτησε και εκείνος την 37χρονη, όμορφη Αμερικανίδα. Όταν ο 30χρονος άσος του ΝΒΑ παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της Μάραλι Νίκολς, ο Όντομ τάχθηκε αμέσως στο πλευρό της πρωταγωνίστριας του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians». Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας μία ανάρτηση στο Facebook, η οποία αναφερόταν στο τέστ DNA, εξομολογήθηκε: «Ειλικρινά εύχομαι το καλύτερο για εκείνη. Ελπίζω να μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε και να μιλήσουμε μία μέρα ως φίλοι. Είναι καλός άνθρωπος».

Από την πλευρά της, η Κλόε Καρντάσιαν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το αποτέλεσμα του τεστ πατρότητας, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο πρώην σύντροφός της και πατέρας της τρίχρονης κορούλας της, Τρίσταν Τόμπσον, είναι ο μπαμπάς του γιου της Μάραλι Νίκολς. Ωστόσο, άτομο από το φιλικό της περιβάλλον υποστηρίζει ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του: «Η Kλόε αποφάσισε να μην σχολιάσει δημόσια το σκάνδαλο, αλλά μίλησε με τον Τρίσταν Τόμπσον. Θέλει πραγματικά ο Τρίσταν να περνάει χρόνο με την κόρη τους, Τρου, και να είναι καλός πατέρας».

Τον Ιούνιο του 2021, η ιστοσελίδα Page Six ανέφερε ότι η Κλόε και Τόμπσον χώρισαν. Τότε το μοντέλο Σίντνεϊ Τσάσε είχε υποστηρίξει ότι κοιμόταν με τον παίκτη του NBA, ενώ εκείνος είχε δεσμό με την Κλόε. Φυσικά, ο Τόμπσον είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Τσάσε.

