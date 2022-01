Νόσος Μπέντζαμιν Μπάτον: Πέθανε σε ηλικία 15 ετών η σταρ του YouTube

Μια έφηβη που έπασχε από προγηρία, τη νόσο Μπέντζαμιν Μπάτον και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια οπαδούς στο YouTube, πέθανε σε ηλικία 15 ετών. Η Αντάλια Ρόουζ, από το Τέξας, διαγνώστηκε με προγηρία Hutchinson-Gilford, μια γενετική πάθηση γνωστή και ως νόσος Benjamin Button, όταν ήταν τριών μηνών. Η πάθηση, η οποία επηρεάζει λιγότερα από 500 παιδιά παγκοσμίως, κατηγοριοποιείται ως ακραία επιταχυνόμενη γήρανση και έχει μέσο προσδόκιμο ζωής τα 13 χρόνια. Καθώς μεγάλωνε, έγινε γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας 2,91 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και 379.000 ακόλουθους στο Instagram.

This one hurts. 😥 What an amazing girl she was. RIP Adalia Rose 🌹🥀 pic.twitter.com/Fho7xFBQDO

— MicheleWA (@ReporterMichele) January 13, 2022