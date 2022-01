Τζόκοβιτς – Αυστραλία: Κανονικά στην κλήρωση του Australian Open, τι συμβαίνει με την απέλαση

Ενάντια στον Miomir Kecmanovic θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο του Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς, εάν βέβαια δεν ακυρωθεί η βίζα του για δεύτερη φορά. Η κλήρωση για το τουρνουά τένις έγινε τελικά μετά από μια μικρή καθυστέρηση, με τον Σέρβο αθλητή να βρίσκεται τελικά στο ταμπλό. Την ίδια ώρα όμως, παραμένει άγνωστο εάν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί. Κι αυτό γιατί εκκρεμεί η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, για το εάν θα ασκήσει τελικά την εξουσία του και θα αποφασίσει να ακυρώσει τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς. Η απόφασή του αναμενόταν να ανακοινωθεί χθες, ωστόσο σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου αναβλήθηκε διότι προέκυψαν νέα δεδομένα που έπρεπε να μελετήσει.

Μεταξύ αυτών ήταν η παραδοχή του Σέρβου αθλητή – με ανάρτηση στο Instagram – πως είχε πάρει μέρος σε συνέντευξη με το περιοδικό L’ equipe ενώ γνώριζε πως ήταν θετικός στον κορονοϊό αλλά και πως ψευδώς δήλωσε ότι δεν ταξίδεψε εκτός Σερβίας 14 ημέρες πριν το ταξίδι στην Αυστραλία.

