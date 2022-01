Αλβανία – πολιτική κατάσταση: Σφοδρή σύγκρουση στο Δημοκρατικό Κόμμα, διεγράφη ο Σαλί Μπερίσα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα, διεγράφη από το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά από σφοδρή εσωκομματική σύγκρουση. Το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι απέπεμψε τον συνιδρυτή του, πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, τον Σαλί Μπερίσα, έπειτα από σφοδρή εσωκομματική σύγκρουση. Στην εξέλιξη αναφέρθηκαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Ακολούθησε μαραθώνια συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΚ, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη το πρωί.

When we said Sali Berisha wants to make the entire @pdshqiperi a non grata party, we were right. Yesterday was Sali Berish last day in politics. pic.twitter.com/81fo06dZRB — Stiliano Rushaj (@StilianoRushaj) January 10, 2022

The siege of @Albaniapd started! Lulzim Basha is defending himself by all means: tear gas, equipped men, armoured windows & doors. Sali Berisha with a breather encourages his people to persist on conquering. An absurd, never seen situation. Albania Shqiperi Edi Rama pic.twitter.com/u9Q7hJi6Ly — Aleksander Pavli (@sandripavli) January 8, 2022

Άλλα οκτώ στελέχη, τα οποία – όπως και ο κ. Μπερίσα – αμφισβητούσαν την νομιμοποίηση του σημερινού προέδρου της παράταξης, του Λουζλίμ Μπάσα, τέθηκαν επίσης εκτός κόμματος. Η ανοικτή σύγκρουση ανάμεσα στον Λουζλίμ Μπάσα και τον Σαλί Μπερίσα εκτραχύνθηκε το Σάββατο, όταν χιλιάδες οπαδοί του τελευταίου έκαναν έφοδο στα γραφεία του κόμματος. Δεν μπόρεσαν όμως να μπουν στα κλειδωμένα γραφεία του κ. Μπάσα. Ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια και επενέβη η αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει τους εισβολείς.

Only someone who doesn't care anymore about the DP can order an attack to destroy it. 8 January was Sali Berisha last day in politics. Yesterday was a sad day for my Party, the one in which I adhered since I was 16! pic.twitter.com/r5Ttz2X6Lp — Jorida Tabaku (@jorida_tabaku) January 9, 2022

Ο Σαλί Μπερίσα μεσουράνησε στην αλβανική πολιτική σκηνή για είκοσι χρόνια. Ήταν πρωθυπουργός από το 2005 ως το 2013. Επικριτές του τον κατηγορούν για διαφθορά και νεποτισμό, καθώς και για απροκάλυπτη εκλογική νοθεία. Επί των ημερών του στην προεδρία (1992-1997), κατηγορήθηκε πως συνέβαλε να δημιουργηθεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα. Ο Λουζλίμ Μπάσα ανέλαβε την προεδρία του ΔΚ το 2013, διαδεχόμενος τον Σαλί Μπερίσα, που παραιτήθηκε έπειτα από τη βαριά εκλογική ήττα που είχε υποστεί εκείνη τη χρονιά.

Τον Σεπτέμβριο, ο κ. Μπερίσα εκδιώχθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με απόφαση του κ. Μπάσα. Νωρίτερα πέρυσι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε πως απαγόρευσε την είσοδο του βετεράνου πολιτικού στην αμερικανική επικράτεια, εξαιτίας των κατηγοριών για διαφθορά που τον βαρύνουν.