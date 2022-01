Τον κλείδωσε στο πορτ μπαγκάζ: Πήγε τον γιο της να εξεταστεί για κορονοϊό και είναι αντιμέτωπη με ποινική δίωξη

Γυναίκα στο Τέξας που κλείδωσε τον 13χρονο γιο της στο πορτ-μπαγκάζ για να τον πάει σε κέντρο όπου γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις για τον SARS-CoV-2 είναι αντιμέτωπη με ποινική δίωξη, αλλά δέχεται επίσης εκδηλώσεις συμπαράστασης. Η Σάρα Μπιμ οδήγησε τη Δευτέρα 3η Ιανουαρίου ως το στάδιο Πρίτζον του Χιούστον, όπου μπορεί κανείς να υποβληθεί σε τεστ χωρίς να βγει από το αυτοκίνητο. Εξήγησε στην υπεύθυνη του χώρου ότι είχε πάει για τον γιο της, που είχε θετικό αποτέλεσμα σε προηγούμενο τεστ, όμως προτίμησε να τον μεταφέρει μέσα στο πορτ-μπαγκάζ, για να μειωθεί ο κίνδυνος να μολυνθεί η ίδια. Η υπάλληλος της εγκατάστασης απαίτησε να δει το παιδί και ξεκαθάρισε πως δεν θα γινόταν καμιά εξέταση εάν ο έφηβος δεν καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

OMG! Sarah Beam, a Cypress Falls High School teacher in the Houston area has been charged with child endangerment after she put her son into the trunk of her car because she did not want to be exposed to COVID while driving through a testing site via @BrheABC13 pic.twitter.com/e2KiT0MbmP

